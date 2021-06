SERIE A FEMMINILE – Anche la Lazio vuole Eleonora Goldoni

La neo promossa in serie A Lazio Women cercherà di allestire una squadra per la prossima stagione, per conservare al meglio la categoria, dove non sarà semplice per via del nuovo format. Il club biancoceleste di Claudio Lotito cercherà di portarsi a casa le prestazioni tecniche della centrocampista Eleonora Goldoni. Dopo la Juventus, anche la squadra di coach Morace vorrebbe la calciatrice che ha raggiunto la salvezza con il Napoli e sembra essere in vantaggio per acquistarla. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com

La Redazione