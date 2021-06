Salernitana, problema multiproprietà: spunta la famiglia Angelucci

La Salernitana, fresca di promozione in A, deve risolvere la questione relativa alla proprietà. In pratica Claudio Lotito non può possedere due club. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome della famiglia Angelucci che avrebbe fatto più di un sondaggio per rilevare le quote azionarie del club granata. Claudio Lotito e il socio e cognato Marco Mezzaroma devono cedere il proprio pacchetto di maggioranza entro il 25 giugno, pena la non iscrizione della Salernitana in massima serie, come disposto dalla Figc. Il tempo stringe. Figc e Lega mandano segnali tutt’altro che distensivi. Stamane, infatti, la Salernitana non è stata invitata alla prima assemblea delle 20 squadre di serie A proprio per il nodo della multiproprietà. È la prima volta che accade. Il club granata è pronto ad impugnare quanto deliberato dall’assemblea.

Il Mattino