Punto fermo per il futuro, Di Lorenzo è la doppia certezza nei due “azzurri”

Punto fermo per il Napoli, ha il contratto fino al 2025, una delle certezze per Spalletti per la prossima stagione. E ora è diventato anche un punto fermo per l’Italia, l’Europeo potrebbe essere per lui un ulteriore trampolino di lancio, a ottobre ci sarà la final four di Nations League e poi tra novembre e dicembre 2022 si giocheranno i mondiali in Qatar. A destra Florenzi partirà da titolare ma il terzino del Napoli potrà risultare molto utile in un torneo con tante partite ravvicinate: la condizione fisica è buona al termine di una lunga stagione. Un altro punto di forza dell’ex terzino dell’Empoli è proprio rappresentato dalle sue grandi qualità da un punto di vista atletico. Di Lorenzo riesce a mantenere a lungo la condizione migliore e a recuperare al meglio dagli sforzi ravvicinati: questo per lui è il momento più alto della carriera, parteciperà all’Europeo con l’Italia e proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista.Ventre (Il Mattino)