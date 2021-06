Paolo Del Genio: “Spalletti? Il curriculum parla per lui…”

Paolo Del Genio, giornalista:

“Questo organico è già adatto al 4-2-3-1, ci sono già i giocatori giusti. Vediamo cosa succederà sul mercato, ma il modulo non dovrà cambiare. Spalletti? I risultati sono buoni, il curriculum parla per lui. Sentendo chi lo ha conosciuto, questo allenatore è un passo avanti rispetto a Gattuso. La speranza è che possa portare un po’ più di punti, magari dieci in più rispetto ai 77 di quest’anno e questo vorrebbe dire anche poter lottare per lo scudetto”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli