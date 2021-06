G. Dotto: “Spalletti punterà su Meret per dargli una “dote” che hanno i napoletani”

Luciano Spalletti, non può essere ancora operativo, visto che è ancora sotto contratto con l’Inter, ma già conosce la maggior parte dei calciatori in rosa. E’ contento degli elementi della squadra, già li aveva visti in televisione, cercherà di plasmarli e farli rendere al meglio. In porta ad esempio punterà su Alex Meret, grandi qualità tecniche tra i pali, ma non basta per essere il top. L’estremo difensore friulano dovrà avere una dote che hanno i napoletani, ovvero un po’ di sana “cazzimma”, per fare il salto definitivo di qualità.

La Redazione