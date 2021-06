Esposito: “La Salernitana dovrà cambiare presidente entro il 25 giugno, ecco la scelta più probabile…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Esposito, giornalista del Corriere dello Sport: “Il caso della Salernitana? La situazione è complessa, ma una soluzione verrà trovata, soprattutto in nome del buonsenso. Vedo impossibile l’esclusione dalla Serie A, per cui ci sono due strade: o Lotito e Mezzaroma vendono la società, ma mi sembra difficile, considerando il poco tempo a disposizione; o ci si basa sul trust attraverso la figura del trustee, che deve essere imparziale e non riconducibile agli attuali proprietari. Mi auguro che non si arrivi al 25 giugno, termine ultimo per l’iscrizione alla massima serie. Entro quella data la Salernitana dovrà cambiare proprietario, che sia con una nuova gestione o che sia con il trustee. La Salernitana, nel consiglio di Lega odierno, è stata l’unica società di Serie A non invitata a causa del conflitto d’interessi esistente per via della figura di Lotito, proprietario anche della Lazio”.