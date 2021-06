Ancelotti prepara un’offerta Real per avere Lozano

Carlo Ancelotti pronto a sferrare l’attacco per Hirving Lozano. L’ex tecnico del Napoli è da sempre un estimatore del messicano, infatti fu lui a spingere per averlo in azzurro e, a quanto scrive oggi Tuttosport, vorrebbe riaverlo con sè, al Real. Si legge che Ancelotti, sta preparando la cifra da presentare a De Laurentiis, 50 milioni di euro, per portare El Chucky a Madrid. Ancelotti vuole il messicano esploso con la cura Gattuso, piuttosto che Fabian Ruiz o Koulibaly, anch’essi nella lista di gradimento delle merengues.