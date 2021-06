Alemi: “Inchiesta su Tare? I collegamenti tra calcio e criminalità esistono da tempo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Alemi, ex presidente del Tribunale di Napoli: “L’inchiesta su Tare? Non è normale che non sia stato ascoltato da alcun giudice e ciò dimostra ancora una volta la scarsa sensibilità nell’accertamento di reati in ambito ordinario e sportivo. Bisogna necessariamente fare indagini e approfondire in maniera attenta, altrimenti il sospetto di insabbiamento diviene fortissimo. I collegamenti tra calcio e criminalità organizzati, purtroppo, ci sono sempre stati”.