La questione Superlega è ancora in divenire e le tre squadre: Juventus, Real Madrid e Barcellona attendono ancora la sentenza. Il collega Tancredi Palmeri ne parla su twitter. “Pare De Laurentiis abbia contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai…”.

La Redazione