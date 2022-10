Superlega: nessun passo indietro. Ceferin vuole la sentenza prima degli Europei. Napoli ,Betis R.Sociedad in attesa

Il Napoli attende. E con il club azzurro, Betis e Real Sociedad. Sarà pure una Champions con meno appeal, ma negli anni 80 la Coppa dei Campioni è sopravvissuta per cinque anni senza le big inglesi. Ceferin continua a non avere segnali distensivi da parte dei tre club ribelli, la Uefa non ha dubbi e spinge per l’esclusione (persino a tempo indeterminato) della Juventus. Agnelli ha capito che il rischio è assai concreto. E attacca: «La risposta dell’Uefa è stata di totale chiusura, con dichiarazioni arroganti che hanno esercitato indebite pressioni su alcuni e con richieste di esclusioni per i tre club che non si sono voluti piegare. Peraltro in totale spregio del tribunale di Madrid. Le basi legali dei ricorsi sono fondate. Gli altri sport ci indicano la via, come il basket». Motivo ulteriore perché nella prossima Champions rischiano seriamente di essere spettatori. La decisione, prima dell’Europeo. Almeno così vorrebbe Ceferin. .P Taormina (Il Mattino)