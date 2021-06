Stadi italiani, ci si prepara a riaccogliere il pubblico

Lo stadio Olimpico di Roma farà da apripista, poi si spera possa essere la volta di tutti gli stadi italiani. L’impianto della capitale si prepara a riaprire i battenti per 15.498 spettatori. Ieri la sottosegretaria Vezzali ha firmato la deroga già annunciata. Per entrare allo stadio e assistere alle sfide degli Europei ci sarà bisogno di un certificato che attesti l’avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi, oppure si dovrà essere vaccinati (anche una sola dose) da almeno 15 giorni, oppure ci sarà bisogno di un tampone con esito negativo entro 48 ore dalla partita. La riapertura per l’Europeo, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà un segnale importante anche per la prossima Serie A: la speranza è di riaprire al 40-50% della capienza. E questa ipotesi non sembra più velleitaria come qualche settimana fa.

da TMW