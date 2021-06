SERIE A FEMMINILE – La Juventus segue Goldoni del Napoli

In attesa di conoscere il futuro di Aurora Galli, sembra in procinto di accettare l’Everton, contratto da professionista per la centrocampista della Juventus e della nazionale, il club bianconero pensa all’eventuale sostituto. Secondo il sito Cartellino Rosa, potrebbe essere la sostituta Eleonora Goldoni, ex Inter, ora in forza al Napoli femminile, cresciuta grazie anche con l’avvento di mister Pistolesi. Si attendono novità in merito.

La Redazione