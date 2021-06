Sarri “quasi” alla Lazio ed è subito suggestione Insigne

Pare che la firma, per la raggiunta intesa, dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Intanto, aspettando il sì definitivo di Sarri alla Lazio, il mercato non fa che colorarsi di suggestioni, nomi ed ipotesi. Il quotidiano Il Tempo ne riporta una che, quantomeno, appare molto difficile. Scrive, infatti, di un interesse di Lotito per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e dell’ appeal che su di lui potrebbe avere, Maurizio Sarri in panchina:

“Il nome che in queste ore si è diffuso è quello di Lorenzo Insigne. Portarlo via da Napoli non sarebbe certo un gioco da ragazzi. La suggestione però c’è, eccome. Si andrebbe a ricomporre una coppia da sogno con Ciro Immobile, due tra i protagonisti della storica promozione del Pescara in Serie A (l’altro era Verratti). Lorenzo e Ciro sono grandi amici, oltre che compagni di Nazionale. Sicuramente ne avranno parlato (e scherzato) anche tra di loro. Dalla possibilità di vedere Immobile in azzurro, a quella di Lorenzo in biancoceleste. C’è chi assicura che Lotito abbia già parlato con il calciatore, che a Napoli si è sempre diviso tra elogi e critiche durissime. L’arrivo di Sarri sulla panchina laziale sarebbe un incentivo non da poco”.