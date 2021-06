Ritiro del Napoli: un mese con intermezzo e sorpresa sede 2° parte!

Ferragosto a Castel di Sangro. Nessuna comunicazione ufficiale, per il momento, ma il piano relativo alla seconda sessione del ritiro estivo del Napoli, ovvero quello in programma in Abruzzo, comincia a prendere forma: a quanto pare, infatti, il club azzurro sembrerebbe intenzionato a confermare il periodo che va dal 5 al 15 agosto, mentre per quel che riguarda il quartier generale si starebbe valutando di portare la squadra a Rivisondoli (piuttosto che a Castello come un anno fa). La macchina organizzativa è in movimento, mentre per quel che riguarda la prima parte della preparazione l’agenda è già ufficiale: il nuovo Napoli di Spalletti muoverà i primi passi sulle Dolomiti e per la precisione a Dimaro-Folgarida, dal 15 al 25 luglio. Il soggiorno in Val di Sole è una tradizione ormai consolidata, considerando che il prossimo sarà il decimo ritiro, ma in questo caso specifico si può anche parlare di grande ritorno: un anno fa, a causa delle conseguenze della pandemia, gli azzurri furono infatti costretti a saltare il classico appuntamento estivo. Il quartier generale della squadra in Trentino sarà quello di sempre: lo SportHotel Rosatti.

A cura di Fabio Mandarini