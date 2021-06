Ora chiunque nel mondo può diventare socio del Barcellona

In attesa di ricevere la sanzione dell’Uefa per l’iscrizione alla Superlega, il Barcellona ha lanciato una proposta per i suoi tifosi in tutto il mondo. Non ci sono più vincoli, chiunque potrà diventare socio del club blaugrana, che attualmente ne conta 140.000. La giunta direttiva, presiediuta da Joan Laporta, ha preso questa decisione anche per far aumentare le entrate considerando la difficile situazione economica del club. Ufficializzato l’ingresso di Jordi Crujff, figlio del grande Johan, nell’area tecnica del club. Fonte: (Il Mattino)