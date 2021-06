La Nazionale si allena: l’Under 20 ha la meglio per 1-0

La Nazionale si “allena” e lo fa con la rappresentativa Under 20 che, batte i “grandi” per 1-0. Mancini, come prevedibile, ha fatto giocare i subentranti di ieri e gli uomini rimasti in panchina. Meret in porta, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson in difesa, Pellegrini, Cristante, Pessina a centrocampo, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco. Mentre Sirigu, Toloi e Raspadori fresco di debutto hanno con l’Under 20 allenata da Bollini e andata a segno al 10′ con Cangiano, classe 2001, attaccante dell’Ascoli. Nella ripresa (la partitella si è giocata con due tempi da 20′ l’uno) si sono spostati nell’Under 20 Meret, Emerson e Chiesa alternandosi con Sirigu, Toloi e Raspadori. Tra gli osservati speciali il centrocampista della Roma Pellegrini che in questi giorni ha lavorato a parte per i postumi di un infortunio rimediato durante il derby con la Lazio il 15 maggio. Dopo questa sgambata gli azzurri usufruiranno di qualche ora di riposo (i titolari di ieri hanno già lasciato il ritiro) e si ritroveranno a Coverciano domani entro le 22 per prepararsi al debutto europeo l’11 giugno contro la Turchia. (ANSA).