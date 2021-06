Insigne raggiante ai microfoni della Rai: «Come mi sento? Un po’ più vecchietto»

Una serata molto positiva per il capitano del Napoli che illumina l’Italia con le sue magie e chiude la super partita con l’assist a Berardi per il quarto gol dell’Italia. «Come mi sento? Un po’ più vecchietto: sono contento soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto a una settimana dall’Europeo. Ora dobbiamo pensare a recuperare», ha detto nel dopo partita ai microfoni della Rai. «Mi sento il leader tecnico? Sono contento della fiducia del mister e della squadra e cerco di mettermi a disposizione dei compagni». Grandi elogi di Insigne a Mancini. «Il mister ha creato un grande gruppo con un grande spirito, ha messo tutti nella condizione di esprimerci al meglio, tutti ci stiamo esprimendo al meglio. Dove può arrivare l’Italia? É presto per dirlo, siamo consapevoli di quello che possiamo fare, etra un test importante ed abbiamo giocato una grande partita». Tra una settimana l’esordio all’Olimpico contro la Turchia. «Come mi immagino l’atmosfera allo stadio? Giocare con il pubblico sarà una bella emozione». Fonte: Il Mattino