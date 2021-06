Fabian Ruiz, prima l’Europeo, poi le Olimpiadi: “Non dipende da me”

Fabian Ruiz, da sempre protagonista con la maglia della Nazionale spagnola, è sceso in camp ieri sera nell’ amichevole contro il Portogallo, finita 0-0. «Spero che i tifosi possano credere in noi, daremo tutto, siamo una nazionale giovane ma con voglia di arrivare in alto e fare un grande Europeo. Morata? Abbiamo fiducia in lui, ci aiuta sempre tanto in campo» ha detto Fabian in conferenza a fine gara.