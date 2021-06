Fabian Ruiz ha diversi “corteggiatori” in Europa

Il mercato estivo del Napoli avrà due fasi, prima le cessioni e poi gli acquisti e mai come quest’anno potrebbe esserci una cessione illustre. Ad esempio Fabian Ruiz ha diversi estimatori o corteggiatori in Europa. In Spagna piace all’Atletico Madrid, anche se sembra ad un passo da De Paul. In Francia piace al Psg, reparto dove manca uno con le sue qualità e infine il Real Madrid. Carlo Ancelotti lo portò in azzurro ed ora sta pensando all’ex Betis per costruire il suo centrocampo. Il costo è sui 6o milioni.

La Redazione