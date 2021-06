Euro 2020: per la prima max 16.000 spettatori. Novità per poter entrare

Confermata la quota del 25% della capienza dell’impianto, con un’affluenza non superiore ai 15.948 spettatori, contrariamente alle speranze di Mancini che sognava 20.000 tifosi. Chiarita finalmente la documentazione necessaria per l’ingresso (da presentare sia in forma cartacea che su dispositivo digitale, ma senza app specifiche): certificato di avvenuta guarigione al Covid-19, o un test negativo al tampone rapido eseguito entro le 48 ore prima del match, o un certificato di avvenuta vaccinazione. La novità, rispetto alle anticipazioni, è che basterà anche la prima dose, eseguita da almeno 15 giorni. Per gli stranieri, saranno accettate solo certificazioni in inglese. Senza di queste basterà un tampone effettuato in Italia, nelle modalità ricordate. Nei prossimi giorni verranno “tamponati” i 1.000 steward e gli 800 volontari addetti alla sicurezza.