Concacaf Nations League il Messico vola col Chucky

Lozano con il Messico vola nella finale di Concacaf Nations League: affronterà lunedì gli Usa, una partita da sempre molto sentita. In semifinale il Messico ha superato Costa Rica ai calci di rigore per 5-4 dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Il Chucky ha calciato il suo rigore in maniera perfetta contribuendo al successo della nazionale allenata dal Tata Martino. Nei giorni scorsi rumors della stampa messicana su quello che potrebbe essere un possibile interessamento di Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, che lo volle a Napoli. Lozano quest’anno ha disputato una stagione molto positiva con il Napoli, fino a febbraio ha fatto la differenza, poi nell’ultima parte della stagione è un po’ calato dopo un infortunio muscolare: è legato da altri tre anni di contratto con il club azzurro. Hirving in questo momento sta volando con il Messico ed è atteso all’ultimo atto contro l’Usa in programma lunedì. Fonte: Il Mattino