Con la casacca macedone, “l’altro Elmas” vince e convince

Sembra quasi un altro giocatore. In questi giorni si parla molto di Elmas e della sua metamorfosi quando veste la casacca della sua Nazionale. Il giocatore a Napoli non ha avuto molto spazio e, in tutta onestà, è stato spesso schierato in ruoli “improvvisati2 e d’emergenza. Nell’ultima gara disputata con la Macedonia non ci ha messo la firma, come capitato precedentemente, ma ha continuato a convincere. Larga vittoria per 4-0 contro il Kazakistan. Il centrocampista del Napoli è stato lanciato titolare dal ct Angelovski e ha giocato nel 3-5-2 macedone per i primi 73 minuti, prima della sostituzione nel finale di gara. Il centrocampista si è anche procurato un rigore.

da IlMattino.it