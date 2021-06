Centrocampo azzurro: non solo Basic e Thorsby, c’è il fedelissimo Vecino

Per rinforzare il centrocampo azzurro circolano moli nomi. Il Napoli pare vicino a Thorsby della Sampdoria, per il quale si parla di distanza minima e tratta Basic del Bordeaux, ma con il club francese non sembra esserci accordo sulla formula. Altro nome da considerare è quello di Matias Vecino, uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti, in scadenza il prossimo anno. L’uruguayano potrebbe prendere il posto di Bakayoko, tornato al momento in Inghilterra, visto che il Napoli non ha ritenuto opportuno il suo riscatto. Vecino è stato un perno centrale nell’Inter dell’allenatore di Certaldo, che lo volle a Milano quando giocava con la Fiorentina. Occhio alle concorrenti, ma il club azzurro sa di avere un’arma in più per convincerlo.