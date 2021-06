AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Galles-Albania: 0-0, neanche panchina per Elseid Hysaj

Solita partita tosta e combattuta, da parte della nazionale balcanica. Mister Edoardo Reja presenta in campo compattezza e solidità. Il possesso palla rimane appannaggio dei gallesi. Così come gli attacchi prevalenti. 7-3. Ne esce una sola grossa occasione per parte. Al 19′, Manaj (Albania), che riceve in area e tira, alto sopra la traversa. Ed al 75′, Williams (Galles), che impegna severamente il portiere avversario Selmani, con una bordata dalla distanza.