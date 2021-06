Zoff, ex Napoli: “Insigne ha le qualità per essere la stella dell’Europeo”

Dino Zoff, campione del mondo nell’82 ed ex portiere di Napoli e Juve, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’Italia di Mancini mi piace, sta facendo cose buonissime. Ha fatto risultati straordinari e le prospettive sono buone. Sono fiducioso anche perchè si comincerà in casa che è una situazione di vantaggio. La squadra dà grandi garanzie. Insigne ha le qualità per essere la stella di questo Europeo. Vorrei che mettesse a punto le sue grandi capacità. Raspadori come Paolo Rossi? La prospettiva del ragazzo è buona e chi lo conosce pronostica un grande avvenire. L’Italia ha ottimi portieri, c’è un esperto e due giovani. Donnarumma è bravissimo e siamo a posto così in porta. Deve giocare in squadre di vertice per essere tra i migliori al mondo. Il futuro è dalla sua parte e lo vedo in un team fortissimo. Calcio spezzatino? Ho paura che la gente possa andare a guardare solo certe partite, ma chi vuole un panorama più completo non può seguirle tutte. Io sono sempre contro l’esagerazione. Le partite erano già sparpagliate bene. Paolo Rossi era forte, i numeri son numeri. Era un bomber e faceva la cosa giusta al momento giusto sempre”.