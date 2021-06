UFFICIALE – Thomas Tuchel rinnova con il Chelsea

Thomas Tuchel prolunga di due anni il suo contratto con il Chelsea. Dopo aver portato i Blues al quarto posto e – soprattutto – a vincere la Champions League, l’ex allenatore del PSG ha esteso il suo contratto con il club londinese fino al 2024. A comunicarlo è stata la società inglese sul suo sito ufficiale. “Non riesco a immaginare un’occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l’esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea” ha detto Tuchel dopo il prolungamento. E poi ha continuato: “C’è molto altro in arrivo e non vediamo l’ora di compiere i nostri prossimi passi con ambizione”.

Fonte: gianlucadimarzio.com