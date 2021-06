UFFICIALE – Barbara Bonansea rinnova fino al 2022 con la Juventus

Era uno dei dubbi di quest’estate in casa Juventus, la sua permanenza, ma per fortuna è arrivata la notizia che tutti attendevano. Barbara Bonansea rinnoverà con il club bianconero fino al 2022. Ecco il comunicato ufficiale.

Gol belli e importanti, giocate illeggibili per le avversarie e abbaglianti in tutta la loro bellezza, ma anche tanta corsa e spirito di sacrificio: Barbara Bonansea, in questi quattro anni in bianconero, ha dato tutto alle Juventus Women e continuerà a farlo! La numero 11 ha messo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022.

Barbara è uno dei pilastri della squadra, una delle ragazze presenti dal primo giorno, e con la sua qualità ha illuminato tanti momenti chiave di questi quattro anni. È stato suo il primo storico gol delle Juventus Women nella Serie A Femminile, è stata sua la prima rete delle bianconere in UEFA Women’s Champions League, è stata la sua doppietta a decidere la finale di Supercoppa Italiana di Chiavari, a gennaio.

Questa stagione il bottino è stato di 14 reti, spesso decisive. Di queste, 8 sono arrivate in Serie A, dove ha saputo brillare anche nei panni di assist-woman: 9 suggerimenti vincenti per le compagne, nessuno ha fatto meglio in campionato. In questa annata è arrivato, per lei, anche il cinquantesimo gol in bianconero, nel big-match contro il Milan. Difficile scegliere un momento migliore per raggiungere la cifra tonda.

D’altronde, in questi anni, lei ha sempre saputo scegliere, e spesso inventare, i momenti in cui essere decisiva. Con un dribbling secco che spiazza le avversarie, con una conclusione improvvisa che sorprende tutti o con un tocco che supera i muri avversari e diventa assist per una compagna. Ci ha lasciato spesso a bocca aperta e siamo pronti a farci stupire ancora, per poi esultare insieme.