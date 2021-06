SERIE A FEMMINILE – Napoli e Pomigliano cercano rinforzi per la difesa

L’anno prossimo, per la prima volta nella sua storia, ci sarà un derby campano nella serie A femminile. Napoli e Pomigliano, sanno che il prossimo anno scenderanno in 4 in B, tre direttamente e una nello spareggio contro la seconda della cadetteria. Per questo che i rispettivi dirigenti proveranno e rinforzare le rispettive rose. In casa azzurra cercheranno di portare a casa il portiere dell’Hellas Verona Francesca Durante, autore di un’ottima stagione tra i pali. Il Pomigliano invece è interessata al difensore delle scaligere Sara Mella. Questo quanto riportato dal sito tuttocalciofemminile.com.

La Redazione