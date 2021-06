Salvatore Bagni: “Superlega? Non si può azzerare la meritocrazia”

Superlega da una parte e polemiche per le conseguenze del caso Pjanic di Inter-Juventus del 2018 dall’altra. «Non c’era bisogno dell’indagine delle Iene», specifica Bagni. «Penso che tutti quelli che erano davanti alla tv o allo stadio abbiano visto i fatti nel modo giusto. Tutti tranne Orsato che dice di essere troppo vicino. Resta l’amarezza per il Napoli, ma credo anche che togliere lo scudetto alla Juve e assegnarlo agli azzurri sarebbe inutile. Comunque non servirebbe a colmare il vuoto e l’amarezza. «Juve fuori dalla Champions? Sarebbe forse la cosa giusta, ma temo che non arriverà nessuna penalizzazione se non al massimo qualche multa. Non penso che rischino il posto in Champions. Ma mai dire mai: magari mi faranno cambiare idea. D’altra parte in questa Superlega non ho mai creduto perché non si può azzerare la meritocrazia nel calcio».

Fonte: Il Mattino