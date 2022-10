Ranucci: “Nel calcio molte situazioni illecite dalle intermediazioni e procuratori dove c’è spazio per la criminalità”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Sigfrido Ranucci, direttore di Report: “Con la puntata sulla Juve abbiamo aperto sul calcio. Abbiamo cominciato un percorso di inchiesta su tutto il mondo del calcio, questa volta abbiamo toccato il segmento degli agenti del calcio. Siamo venuti in possesso di un dossier commissionato dalla UEFA mai pubblicato, un dossier che spiega le transazioni dei procuratori e degli intermediari. Ne esce uno spaccato preoccupante, 2-3 miliardi di euro di intermediazioni illecite, dove c’è spazio per la criminalità organizzata. Abbiamo scoperto di sedi fittizie a Malta di procuratori, molti di loro hanno la sede a Montecarlo, ma fanno affari in Italia. Ma, dovrebbero aprire una partita Iva in Italia. Le pagano le tasse? Attraverso la trasparenza della Figc siamo riusciti a sapere che le mediazioni in Italia arrivano a 150 milioni di euro. L’Italia è la seconda nazione per commissioni. Devo variato dottor Giuffredi di aver volutamente rilasciare un’intervista, nel calcio stiamo vedendo una omertà pari solo alle vicende di mafia. Il calcio deve essere il sogno di un bambino ma non lo è più. L’industrializzazione del calcio ha sottratto questa dimensione onirica, è diventato un mondo per squali. Quello che mostreremo lunedì sera è la denuncia fatta in maniera anonima ci ha fatto consegnare un plico con tutti i nomi di quelli che vengono considerati i padroni del calcio. Splendori e miserie dei signori del calcio, ds di importantissime società proprietari di società di scommesse in altri paesi. Agenti che vengono picchiati se provano a mettere le mani sui calciatori. Ci sono intermediari che raccolgono soldi per partiti politici dal calcio.