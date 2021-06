Peppe Iodice: “Gli audio’ Più che dare lo scudetto al Napoli, mi piacerebbe che venisse tolto alla Juve”

«Vorrei che la Juve fosse penalizzata per la Superlega. Dovrebbe essere esclusa dalla Champions», afferma con forza l’attore Peppe Iodice. «Non bisogna dimenticarsi che sono loro che si volevano sottrarre dal sistema, e allora è giusto che il sistema calcio li faccia fuori». Oggi come domani. «Perché se non succede niente ci sarà sempre la sensazione che si possa fare di tutto. Si da la possibilità di sovvertire le regole. Come se non bastasse, poi, non si sono manco pentiti. È un affronto ricevuto dall’organizzazione calcio e l’organizzazione calcio non dovrebbe permetterlo. D’altra parte si può vivere in Champions senza Juve, Real e Barcellona.Più che dare lo scudetto al Napoli, mi piacerebbe che venisse tolto alla Juve. Quella sì che sarebbe una bella soddisfazione. Quello scudetto lo avevamo vinto noi: sentivamo troppo il peso della truffa».

Fonte: Il Mattino