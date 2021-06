Osimhen, rinnovo con novità all’interno del contratto

Il primo anno al Napoli di Osimhen non è stato semplice, soprattutto nella prima parte. Il bomber nigeriano ha avuto problemi alla spalla, poi il Covid e infine il trauma cranico. Per fortuna che il finale di stagione ha dimostrato tutto il suo valore, se si esclude la partita contro l’Hellas Verona. Il futuro dell’ex Lille, sarà sempre più azzurro. Pronto il rinnovo di contratto per un altro anno, come riporta la Gazzetta dello Sport, ingaggio aumentato a 4,5 milioni e infine clausola rescissoria oltre i 100 milioni.

La Redazione