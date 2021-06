Il Napoli non vuole smantellare la rosa, piace e non poco al neo allenatore Luciano Spalletti, ma qualche sacrificio dovrà essere fatto per alleggerire il tetto ingaggio. Un giocatore che piace, ma da molti anni, è certamente Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese piace al Manchester United e al Psg, ma come lo scorso mercato, il club azzurro chiede intorno ai 60 milioni. Del resto la politica della società di De Laurentiis è di vendere, ma non svendere i suoi gioielli.

La Redazione