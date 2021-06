Luperto torna a Napoli. Il motivo della scelta di De Laurentiis

Il Napoli per il reparto della difesa, potrebbe riavere Sebastiano Luperto. Il calciatore nativo di Lecce, classe ’96 è andato a giocare a Crotone, ma solo con mister Giovanni Stroppa, ha trovato continuità, molto meno con Serse Cosmi. L’idea del club azzurro sarebbe quella di inserirlo nella rosa, soprattutto sfruttando come slot il fatto di aver giocato nel settore giovanile. Ovviamente mister Luciano Spalletti lo osserverà in ritiro per avere un quadro preciso della situazione e poi decidere se puntare su di lui.

La Redazione