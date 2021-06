Lorenzo Insigne: “Il mio compleanno? Non è un male per un vecchio. Ci divertiamo in nazionale”

Nel giorno del suo compleanno, ben 30 per l’esattezza, Lorenzo Insigne con la maglia dell’Italia regala magie. Rete alla Repubblica Ceca e assist per Berardi per il 4-0 finale. Ai microfoni della Rai le parole del calciatore azzurro e del Napoli. “Oggi compio 30 anni? Non male per un vecchietto (ride n.d.r). Con la Nazionale ci divertiamo, stiamo bene insieme e c’è un grande affiatamento. Personalmente sono soddisfatto e siamo pronti per giocarci al meglio l’Europeo. Sul profilo basso dico che dobbiamo pensare ad una gara alla volta, è presto per fare previsioni, ma cercheremo di dare il massimo, grazie al mister ci divertiamo da un anno e mezzo. Il debutto all’Olimpico? Sarà bello, anche perchè ci sarà il pubblico, non ci siamo più abituati e cercheremo di rendere felici i nostri tifosi”.

