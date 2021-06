L’ex rettore Trombetti: “Inter-Juventus? Non ci ho visto disegni strani contro il Napoli”

L’ex rettore della Federico II Guido Trombetti tuona dove ha analizzato la questione Inter-Juventus e sul Napoli. «La Juve deve essere severamente punita. Vederla fuori dalla Champions sacrosanto. Ci sono delle regole e loro le hanno violate volutamente. Se non tornano indietro può diventare un pericoloso precedente. L’episodio di Pjanic è scandaloso dal punto di vista della qualità tecnica della decisione. Ma non posso pensare che sia stato tutto scritto a tavolino prima, altrimenti dovrei smettere di guardare e commentare il calcio. Certo, in alcune situazione limite il Napoli è svantaggiato e altri avvantaggiati, ma quando avevamo Maradona, Careca, Bagni, i campionati li abbiamo vinti. Quella partita Inter-Juve è stata una partita sulla quale si discuterà all’infinito, ma come si fa a sostenere ogni ragionevole dubbio che non sia stato un errore? Le squadre più forti vengono sempre avvantaggiate. Su quella partita dirò sempre che c’è stato un arbitraggio pessimo, ma senza retropensieri. Motivo per il quale non togliere assolutamente lo scudetto alla Juventus».

Fonte: Il Mattino