L’ex Napoli Carlo Ancelotti corteggia Fabian Ruiz

Il ritorno al Real Madrid di Carlo Ancelotti, oltre a creare un certo fascino e non solo, potrebbe rimettere in carreggiata per la trattativa per Fabian Ruiz. Sin dai tempi del Napoli il tecnico di Reggiolo, parlò con il d.s. Giuntoli di un’opzione verso il centrocampista spagnolo e la risposta all’epoca fu affermativa. Ora è chiaro che con il mercato che incombe e una situazione economica non facile, la trattativa è tutta da imbastire. La società di De Laurentiis valuta l’ex Betis Siviglia intorno ai 60 milioni che sommati agli altri di Koulibaly, sarebbe come vincere alla Lotteria di Capodanno.

La Redazione