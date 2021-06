Insigne, un Europeo da protagonista per poi pensare al futuro

Stasera la nazionale di Mancini affronta la Repubblica Ceca nell’ultimo test al Dall’Ara di Bologna, prima dell’esordio agli Europei venerdì prossimo contro la Turchia. E Lorenzo Insigne vuole dimenticare l’amarezza Napoli per riaccendersi con l’altra maglia azzurra. Poi, penserà al futuro. Al momento il Napoli non si è fatto ancora sentire con Vincenzo Pisacane, nessun appuntamento per parlare del rinnovo. Ovvio che la sua priorità resta il Napoli. Occorre intavolare una trattativa per trovare un punto d’incontro. Una situazione aperta a tutte le soluzioni perché Insigne è in scadenza e potrebbe far gola ad altri club e diventare un uomo mercato. Di certo, potrebbe diventarlo ancora di più qualora riuscisse a disputare un Europeo da protagonista.

Il Mattino