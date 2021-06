Il Napoli vuole proseguire a correre per Boga

Nel mercato di oggi, ci sono trattative che possono riprendere, quando nessuno se le aspetta e si cerca di riannodare i fili. Nel caso del Napoli si tratta di Jeremie Boga del Sassuolo. Lo scorso anno ci fu anche l’accordo trovato con il fratello del calciatore, ma i neroverdi dissero di no, chiesero 40 milioni. L’esterno offensivo francese potrebbe di nuovo tornare in auge, per avere una freccia in più sulle fasce, oltre ai vari: Politano, Lozano e Insigne. Sul capitano c’è da sempre da attendere novità sul rinnovo che ad oggi resta tutto in stand-by.

La Redazione