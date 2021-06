Nonostante una stagione, dove non è stato quasi mai schierato come titolare, se non in rare occasioni, più nei finali di gara, non mancano gli estimatori per Elmas. Il centrocampista macedone piace al Benfica, società che valorizza i giovani. Il Napoli lo considera incedibile, vuole vedere il suo valore, anche nelle partite dei prossimi Europei. Elmas con i suoi tocchi e le giocate può tornare a brillare con il neo allenatore Spalletti.

La Redazione