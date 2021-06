Il mercato del Napoli al momento non si sblocca, anche per via delle possibili cessioni di alcuni big per la prossima stagione. Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna su twitter. “Il #Napoli non perde di vista Gaetano #Castrovilli della #Fiorentina se #Fabian dovesse ricevere offerte importanti e partire. Per sostituire #Bakayoko l’idea è di recuperare e valorizzare #Lobotka, ai margini con Gattuso. Spalletti non ha chiesto #Vecino e #D‘Ambrosio dell’Inter”.

