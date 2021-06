Donati: “Il Napoli non stravolgerà la squadra, Spalletti è una garanzia”

Massimo Donati opinionista Dazn è intervenuto ai microfoni di radio Crc:

“Spalletti è una garanzia, ha già dimostrato il suo valore. Bisognerà vedere dal punto di vista delle cessioni se venderà qualche big: questo non farebbe bene alla squadra. Credo che il Napoli non stravolgerà la squadra, se dovesse esserci qualche cessione allora ci sarà il rimpiazzo giusto. Serie A? Il prossimo sarà un campionato avvincente anche in virtù dei tanti cambi in panchina che ci sono stati. Nazionale? Mancini ha visto i giocatori e sa quel che possono dare, il calcio è questo, delle volte bisogna accettare determinate decisioni”.