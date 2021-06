Centrocampo azzurro: il Napoli in vantaggio per Thorsby 

Si costruisce il Napoli su cui Spalletti dovrà lavorare. Per la linea mediana in casa azzurra si pensa, così come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Morten Thorsby della Sampdoria. Secondo la rosea, il Napoli sarebbe in vantaggio sulle rivali, tipo l’Atalanta. La valutazione della Samp è di 5 milioni di euro, Giuntoli ci sta lavorando. Dinamismo, duttilità ed abilità nel gioco aereo, queste le principali doti per cui il centrocampista si è messo in mostra in questi due ultimi anni in blucerchiato.