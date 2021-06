Capozucca, ds Cagliari: “Lykogiannīs al Napoli? Piaceva a Gattuso”

Stefano Capozucca ds del Cagliari, è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole : “Il prossimo sarà un mercato particolare e difficile: la pandemia ha colpito l’economia e ovviamente anche il calcio. Tutti dovranno cedere per programmare. E se tutti devono cedere non sarà facile. Ci sono squadre ancora senza allenatore. Tutti si devono rendere conto che la situazione economica non è semplice. Se chi lavora nelle piccole aziende fa grandi sacrifici, non vedo perchè non possano farli i protagonisti del mondo di un mondo ricco come il nostro. Abbiamo confermato Semplici per il suo ottimo lavoro. Con lui abbiamo fatto un’impresa, il Cagliari ha in organico ottimi calciatori. Lykogiannīs al Napoli? So che piace molto a Gattuso, che apprezzava anche le caratteristiche di Nandez. Gattuso è un ottimo allenatore ed un grande uomo. Con lui parlo spesso di calcio. Se andranno alla Fiorentina? Non ne abbiamo parlato. La Juventus, con Allegri, tornerà ad essere la favorita per lo Scudetto”.