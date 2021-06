Seconda vittoria di fila in amichevole della Macedonia del Nord, un buon viatico per arrivare al top in vista degli Europei. I padroni di casa hanno vinto per 4-0 contro il Kazakistan. Le reti del successo: Alioski su rigore nel primo tempo, mentre nella ripresa Trickoski, Ristovski e Churlinov. Il centrocampista del Napoli Elmas ha giocato per 73 minuti.

La Redazione