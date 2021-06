Italia in gran spolvero nell’amichevole di Bologna contro la Repubblica Ceca, avanti 3-0 e buoni segnali in vista dell’Europeo 2020. Al minuto 66 arriva la rete di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, riceve la palla da Immobile e al volo batte con un diagonale Pavlenka e si fa un bel regalo di compleanno. Non contento il ragazzo di Frattamaggiore fa un assist al minuto 73 per la rete di Berardi.

La Redazione