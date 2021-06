Tra il Napoli ed Emerson Palmieri c’è un ostacolo non semplice da superare

La stagione di Emerson Palmieri, a livello personale, non è certamente stata delle migliori, appena 15 presenze in tutto, ma in bacheca c’è una Champions League vinta, dove ha segnato contro l’Atletico Madrid. Questo basterebbe al Napoli per fare un tentativo per rinforzare la fascia sinistra. L’ostacolo non è il Chelsea, anzi i rapporti sono ottimi, ma l’ingaggio. Essere nella rosa della compagine londinese fa sì di avere ingaggi non consoni alle casse sociali del club azzurro. L’alternativa è Danilo D’Ambrosio altro calciatore allenato da Spalletti, ma in vantaggio ci sarebbe Mandava del Lille.

La Redazione