Il Benevento dovrà ripartire dalla serie B, dopo un campionato che sembrava ad un certo punto tranquillo per la permanenza in massima serie. Adesso il club del presidente Oreste Vigorito c’è da trovare l’allenatore, ancora non scelto, dopo l’addio di Pippo Inzaghi e poi l’attaccante. Secondo Tuttosport, piace La Mantia dell’Empoli e poi Folhorunsho. Il giocatore di proprietà del Napoli ha segnato sei gol con la Reggina e fornito tre assist in trenta presenze in campionato.

La Redazione