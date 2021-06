SERIE B FEMMINILE – Le strade tra Ardito e il Chievo Verona si separano

Quattro mesi intensi, un intero girone insieme, un traguardo importante.

Il 24 gennaio, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale, mister Ardito si è seduto per la prima volta sulla panchina del Chievo Women.

Un debutto subito favorevole, impreziosito da uno splendido 4-0 arrivato a margine di una gara speciale come il derby con il Cittadella.

Da lì in poi è iniziato un percorso non privo di ostacoli e di momenti difficili, ma che insieme alle ragazze e al suo staff ha saputo prontamente superare.

Il secondo capitolo della stagione gialloblù è stato pieno di emozioni e si è concluso con 23 punti in 14 partite, ma soprattutto ha condotto al conseguimento dell’obiettivo salvezza.

Il ChievoVerona Women FM, nella persona della presidente Alice Bianchini e della società tutta, desidera ringraziare Michele Ardito per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi di collaborazione sportiva e augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

GRAZIE MISTER!

Fonte: Ufficio stampa Chievo Verona Women