SERIE A FEMMINILE – Il Napoli pensa al ritorno di Valeria Pirone

Il Napoli femminile, dopo aver ottenuto la salvezza in extremis, si inizia a guardare intorno, per la prossima stagione e in modo particolare per l’attacco. Dopo l’addio di Pia Rijsdiik, andrà al Feyenoord, il ritorno in prestito alla Fiorentina di Isotta Nocchi, cerca un grande acquisto per accontentare mister Pistolesi. Secondo il sito Cartellino Rosa, non si esclude l’arrivo di Valeria Pirone, autrice di un’ottima stagione al Sassuolo e sarebbe un ritorno in maglia azzurra.

La Redazione